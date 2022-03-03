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ВСУ: Три самолета и два вертолета РФ уничтожили украинские военные за сутки

  • 3.03.2022, 4:22
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ВСУ: Три самолета и два вертолета РФ уничтожили украинские военные за сутки

Уничтожены также колонны военной техники и живой силы россиян.

Зенитные ракетные подразделения уничтожили за сутки, 2 марта, три вражеских самолета и два вертолета РФ.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

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