Стало известно, когда российские банки отключат от SWIFT 3.03.2022, 5:11

ЕС назвал дату.

Евросоюз заявил, что отключит семь российских банков от системы SWIFT 12 марта. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

Также Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.

Под санкции попали Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ Банк.

Ранее под санкции США попали ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета заблокировали, а платежные приложения Apple Pay и Google Pay для карт этих банков прекратили работу.

США и Великобритания также ввели ограничения для Сбербанка, ему закрыли все корреспондентские счета. Для Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка будут действовать ограничения на предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами и размещением новых акций.

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