Секретарь СНБО Украины: Многие в РФ считают, что у Путина нарушения здоровья 3.03.2022, 5:21

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Алексей Данилов

Занимающие высокие должности россияне не понимают логики действий Путина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в последнее время многие в России считают президента страны Владимира Путина нездоровым.

Об этом Данилов заявил в эфире телеканала "Рада"

"Подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают в последнее время логики действий, которые есть у Путина. Очень многие считают, что у него совсем какие-то нарушения со здоровьем, и то, что сейчас происходит – это последствия этого процесса".

"Когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит от них на расстоянии до 15-20 метров. Я не знаю, что там у него происходит. Но когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда нужно к врачам обращаться".

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