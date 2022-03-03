закрыть
3 марта 2022, четверг, 5:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Секретарь СНБО Украины: Многие в РФ считают, что у Путина нарушения здоровья

  • 3.03.2022, 5:21
  • 2,180
Секретарь СНБО Украины: Многие в РФ считают, что у Путина нарушения здоровья
Алексей Данилов

Занимающие высокие должности россияне не понимают логики действий Путина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в последнее время многие в России считают президента страны Владимира Путина нездоровым.

Об этом Данилов заявил в эфире телеканала "Рада"

"Подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают в последнее время логики действий, которые есть у Путина. Очень многие считают, что у него совсем какие-то нарушения со здоровьем, и то, что сейчас происходит – это последствия этого процесса".

"Когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит от них на расстоянии до 15-20 метров. Я не знаю, что там у него происходит. Но когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда нужно к врачам обращаться".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик