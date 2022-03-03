Дети из Мариуполя записали обращение к своим ровесникам в Беларуси и РФ
- 3.03.2022, 5:44
Подростки просят донести правду о войне до взрослых.
Дети из Мариуполя в Донецкой области записали видеообращение к своим ровесникам из России и Беларуси. Они просят остановить войну.
Видео записано на русском языке и опубликовано телеканалом "Дом".
Дети рассказывают о том, какой была их мирная жизнь до 24 февраля 2022 года, и как она изменилась после нападения российской армии - они не могут выйти на улицу из-за обстрелов, спят в укрытиях и убежищах.
"Мы просим вас, наши ровесники из России и Беларуси, расскажите об этом своим родным и близким, своим родителям и братьям, воюющим против нас", - говорят дети на видео.
Напомним, украинский город Мариуполь является одним из ключевых на востоке, и с первого дня войны его обстреливают и пытаются захватить русские оккупанты. Бои за город продолжаются.