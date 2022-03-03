ВСУ с начала вторжения РФ совершили около 50 точных ударов ракетами «Ольха» 3.03.2022, 5:55

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Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО и мобильных командных пунктов.

Вооруженные силы Украины с первых дней войны совершили около 50 точных ударов ракетами Р624 "Ольха"

Как передает Укринформ, об этом КБ "Луч" сообщает в Фейсбуке.

"Высокоточное РСЗО "Ольха" в действии! С первых дней войны Вооруженные силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха"", - говорится в сообщении.

Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов.

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