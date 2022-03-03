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Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси»

  • 3.03.2022, 6:07
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Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси»

Средства, вырученные от продажи, он пообещал направить на помощь Украине.

Российский олигарх Роман Абрамович решил продать английский футбольный клуб «Челси». Заявление предпринимателя опубликовано на официальном сайте клуба.

По словам бизнесмена, в сложившейся ситуации продажа «Челси» отвечает интересам команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. Средства, вырученные от продажи, Абрамович пообещал перечислить в специальный благотворительный фонд, который будет заниматься помощью жертвам боевых действий в Украине.

«Это невероятно трудное решение, мне больно расставаться с клубом вот так. […] Надеюсь, я смогу посетить Стэмфорд Бридж в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми вами. Быть частью ФК "Челси" было честью для меня. Я горжусь всеми нашими совместными достижениями», — заключил Абрамович.

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