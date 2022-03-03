Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси» 3.03.2022, 6:07

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Средства, вырученные от продажи, он пообещал направить на помощь Украине.

Российский олигарх Роман Абрамович решил продать английский футбольный клуб «Челси». Заявление предпринимателя опубликовано на официальном сайте клуба.

По словам бизнесмена, в сложившейся ситуации продажа «Челси» отвечает интересам команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. Средства, вырученные от продажи, Абрамович пообещал перечислить в специальный благотворительный фонд, который будет заниматься помощью жертвам боевых действий в Украине.

«Это невероятно трудное решение, мне больно расставаться с клубом вот так. […] Надеюсь, я смогу посетить Стэмфорд Бридж в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми вами. Быть частью ФК "Челси" было честью для меня. Я горжусь всеми нашими совместными достижениями», — заключил Абрамович.

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