Россия рискует потерять Калининград из-за войны с Украиной 3.03.2022, 6:18

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Калининград рискует оказаться в экономической и транспортной блокаде.

После закрытия неба над Евросоюзом самолеты из Калининграда на пути в «большую» Россию теперь делают крюк. Время в пути выросло на час. Неясно, как будут ходить поезда в Москву. Уже есть проблемы и с доставкой грузов в полуэксклав, почти целиком зависящий от ввоза сырья и товаров извне.

Об этом пишет Север.Реалии.

Бизнес несет убытки и планирует закрывать предприятия, а калининградцы говорят о росте цен в магазинах. Власти же уверяют, что готовы к любому сценарию развития событий.

Калининградская область отделена от основной части страны территорией Евросоюза и тесно связана со странами-соседями. Экономика региона напрямую зависит от прозрачности границ. И не важно, откуда поставляются товары – из других российских регионов («большой России», как говорят местные) или из Европы. Основная масса грузов везется автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию Литвы, Латвии, Белоруссии. Через Литву ходят и пассажирские поезда в Москву и Санкт-Петербург.

Самолеты до недавних пор в российские регионы тоже летали через Европу – Литву, Латвию, Белоруссию. 27 февраля Евросоюз в ответ на вторжение в Украину полностью закрыл небо для российской авиации. И уже несколько дней из Калининграда самолеты летают по новому маршруту, делая значительный крюк через Балтийское море и Ленинградскую область. Время в пути до Москвы увеличилось примерно на сорок минут – до двух часов.

Однако если Украина в ближайшую неделю будет принята в ЕС, начнут действовать совершенно другие законы. Там есть положения, что, если военные действия ведутся против члена ЕС, то применяются все меры – начиная от воздушной, транспортной, сухопутной блокады. То есть блокада Калининградской области вполне реальна.

Уже в январе доставка грузов в регион превратилась в проблему. Тогда еще не было спецоперации на Украине, а курс доллара был терпимо высоким. Но случился миграционный кризис на белорусско-литовской границе, из-за чего там скопились сотни фур с калининградскими грузами. Машины стоят на погранпереходах по две недели. А те фуры, которые пытаются объехать пробку через Латвию, застревают уже там, из-за проблем с программным обеспечением на латвийско-литовской границе.

Последние дни показали, что проблемы бизнеса только начинаются. Предприятия, напрямую зависящие от импорта – сырья, комплектующих, техники, стройматериалов – оказались заложниками политической ситуации и курса доллара.

Но главная проблема – политика. Русских предпринимателей, даже готовых платить, за границей разлюбили. Представители стройиндустрии рассказали, что литовцы не разрешили ввоз в регион запчастей для завода, а поляки отказались доставлять стройтехнику, действуя «на эмоциях».

Заложник ситуации – конечный потребитель. Калининградцы уже почувствовали рост цен в магазинах. Дорожают продукты, товары народного потребления, техника.

А губернатор региона Алиханов пообещал выплачивать малоимущим пенсионерам и многодетным семьям аж по две тысячи рублей в месяц для покупки продуктов. И заверил жителей, что держит ситуацию под контролем.

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