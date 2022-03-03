Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз 3.03.2022, 6:33

Заявка подается «исходя из политического контекста и новых реалий».

Политсовет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" после консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принял решение немедленно подать заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз.

Как сообщает DW, об этом в среду, 2 марта, заявил глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Правительство Грузии уже готовит эту заявку, которая официально будет передана структурам Евросоюза от имени грузинского руководства завтра в Брюсселе. Призываем евроструктуры в чрезвычайном режиме рассмотреть нашу заявку и предоставить Грузии этот статус", - сказал Кобахидзе. По его словам, заявка подается "исходя из политического контекста и новых реалий".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддерживает скорейшее вступление страны в Европейский Союз. "ЕС должен найти способ ответить на наши долгие ожидания. Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи", - сказала она в интервью изданию The Financial Times. "Мы ждем этого так же долго, как и Украина. Мы на одном и том же пути, нас нужно учитывать. О нас не надо забывать", - отметил грузинский президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».