Украинские военные взяли в плен элитное подразделение РФ 3.03.2022, 6:47

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Российских оккупантов разбили под Харьковом.

Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск Российской Федерации. Об этом в среду, 2 марта, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это 1-я танковая армия - таманская дивизия, кантемировская дивизия и так далее", - рассказал он.

Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.

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