Всемирный банк остановил все программы в Беларуси 3.03.2022, 7:02

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Банк выступил с заявлением.

Всемирный банк заявил, что немедленно прекращает все программы в РФ и Беларуси.

Соответствующее заявление банк обнародовал на своем официальном сайте.

"После российского вторжения в Украину и военных действий против народа Украины Группа Всемирного банка немедленно прекратила все свои программы в России и Беларуси", - говорится в заявлении.

При этом Всемирный банк напоминает, что начал сворачивать сотрудничество с двумя режимами раньше.

"Группа Всемирного банка не одобрила никаких новых займов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также не было одобрено ни одно новое кредитование Беларуси с середины 2020 года", - отмечается в сообщении.

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