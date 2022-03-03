93% украинцев поддерживают деятельность Зеленского 3.03.2022, 7:05

1,096

Опрос.

Согласно опросам, 93% украинцев поддерживают деятельность президента Украины Зеленского, передает pravda.com.ua.

Самая высокая поддержка действий Зеленского – на западе страны, она составляет 85%.

В центре поддержка среди опрошенных – 83%. На юге – 78% и на востоке – 64%.

Опрос проводился 1 марта по телефону и онлайн среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».