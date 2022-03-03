Захваченный в плен офицер оккупантов раскрыл планы Путина по вторжению в Украину 3.03.2022, 8:04

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Колонна техники, в которой передвигалось подразделение замкомбата, была разбита.

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Дмитрия Шишканова, заместителя командира батальона в/ч 12676, передает УНИАН.

Оккупант рассказал, что российским войскам обещали, что из Украины они должны вернуться до 2 или 3 марта. За такой срок российский президент, очевидно, рассчитывал захватить Украину.

"Нам говорили, до 2-го или 3-го марта", - заявил Шишканов.

Журнлист Андрей Цаплиенко обратил внимание на интересный момент: воинская часть, где служит захваченный в плен майор, - это 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны. Та самая, которая расположена в поселке Перевальное в Крыму, и основу которой составили предатели из 36-й бригады береговой охраны ВСУ, перешедшие на сторону России в 2014-м году.

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