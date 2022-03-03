Разведка: Россия готовит фейковое видео с «лицом Зеленского» 3.03.2022, 8:06

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Враг может применить технологию «дипфейк».

Россия планирует применить технологию "дипфейк" - методику синтеза изображения человека, которая базируется на искусственном интеллекте. Для провокации враг может использовать лицо президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом предупредили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНИАН.

"Это все к чему? Когда в начале февраля 2022 года конфликт с россией начал набирать обороты, она активизировала все доступные ей инструменты гибридной войны, а именно информационного воздействия, начиная один за другим фабриковать видеоролики, очень "дешевые" по своему качеству: то детсад якобы ВСУ обстреляли в Станице Луганской, то якобы ВСУ готовит химическую диверсию на территории ОРДЛО, то так называемые "ЛНР" и "ДНР" начинают массовую эвакуацию населения", - напомнили в ведомстве.

Теперь, отмечают в ГУР, РФ может использовать технологию, когда посчитает Украину истощенной и готовой сдаться.

"Но, во-первых, этого никогда не произойдет, а во-вторых, ГУР владеет разведданными, которые говорят о том, что в подобном видео может быть использовано лицо Президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому знайте: подобное видео будет фейком, цель которого посеять панику, дезориентировать, сломить, склонить наши войска к капитуляции", - отметили в разведке.

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