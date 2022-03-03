«Враг пылает на подступах к Киеву» 3.03.2022, 8:11

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Глава Патрульной полиции рассказал об обороне украинской столицы.

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков с позывным Маршал рассказал об обороне Киева и единстве среди украинцев в деле защиты страны.

«И сейчас, если говорить об обороне Киева, то враг сейчас пылает в Киевской области, на подступах к Киеву. Он хочет обойти наш город, он ищет дорогу. Я благодарю украинцев, благодарю людей, что они сняли все знаки. Киев выстоит и Украина победит в этой войне!» – заявил Жуков в комментарии "Суспільному", передает nv.ua.

"Что касается роли полиции в этой войне: сейчас нет полиции, военные, гражданские - мы все украинцы и мы все единая оборона. Работаем в едином коллективе. Вооруженные силы, территориальная оборона, фермеры, бухгалтеры, полицейские, айтишники, наши артисты. Все, кто родился здесь и живет и знает, кто такие украинцы, — все объединились», — добавил Жуков.

«Особенно хочу поблагодарить всех украинцев от запада на восток, с севера до юга за то, что объединились, делаете коктейли, готовите наших людей, сбрасываете деньги, покупаете батарейки, обеспечиваете их медицински. Потому что мы все вместе трудимся на победу. Спасибо вам, украинцы! И мы реально победим», – подчеркнул он.

В Киеве в ночь на 3 марта раздались мощные взрывы, которые были слышны по всему городу.

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