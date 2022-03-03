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Анджей Дуда: Россия ответит в международных трибуналах за геноцид в Украине

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  • 3.03.2022, 8:22
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Анджей Дуда: Россия ответит в международных трибуналах за геноцид в Украине

Президент Польши напомнил об атаках россиян на украинские гражданские объекты.

Российские преступления в Украине имеют признаки геноцида, а те, кто развязал войну, должны быть наказаны в международных трибуналах.

Об этом заявил в видеообращении президент Польши Анджей Дуда, передает "Укринформ".

"Киев, как и вся Украина, стали для свободного мира символом защиты наших общих ценностей, свободы, суверенности и демократии. Уже неделю Украина сопротивляется оккупантам, платя за это самую высокую цену. Атаки происходят на жилые дома, школы и больницы, многочисленные атаки со стороны российских войск имеют признаки геноцида. Я верю, что они не остаются без наказания, а их виновники понесут за это ответственность в международных трибуналах", - заявил Дуда.

Он напомнил, что Запад уже поддержал санкции против агрессора, которые инициировала Польша.

"Мы являемся адвокатом Украины в ее попытках стать членом ЕС", - констатировал Дуда.

Польский лидер также сообщил, что его страна уже приняла более 500 тысяч беженцев из Украины.

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