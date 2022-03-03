Александр Невзоров: Поражение в украинской бойне Путин никогда не переживет 4 3.03.2022, 8:36

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Мем про русский корабль не случайно так прижился во всем мире.

Поражение в украинской бойне Путин никогда не переживет, – заявил в эфире «Эха Москвы» российский журналист Александр Невзоров:

– Он затеял очень большую игру, сделал ставкой в своей игре Россию, пошел ва-банк.

И в этой смертельной игре победа над Украиной представляла собой хоть какую-то политическую и военную ценность, если бы этот захват совершался так, как задумывалось романтиками в Кремле, если бы блицкриг был блицкригом, если бы все было бы быстро, дерзко, красиво, с разбегающимися украинскими солдатиками, с цветами и пирогами от населения для российского воинства.

Могло ли вообще так быть? Кстати говоря, могло. И было бы в том случае, если бы на Украине власть была бы захвачена нацистами, наркоманами, сосущими кровь из своего народа; если бы часть населения была бы дискриминирована за национальность или за язык, если бы власть в Киеве была бы ненавидимой хунтой, а президент жалким паяцем и дураком.

Да, вероятно, в этом случае клоунам, наркоманам, нацистам вместе с солдатами России украинцы плечом к плечу ломали бы шею, а русские солдаты в этот момент уплетали бы галушки.

Но вот произошла ошибочка: нацистов-то не обнаружилось. И все оказалось обыкновенной, как всегда ложью. Наркоманов и фашистов не обнаружилось тоже оказалось очередным кремлевским бредом, на который была сделана ошибочная ставка.

Власть в Украине оказалась абсолютно родной народу. Президент оказался национальным героем, а государственный уклад настолько одобряемым, что защищать его вышли все 100% населения с коктейлями Молотова, с автоматами, с «Джавелинами» и с голыми руками. И защищать его взялись с невероятным героизмом и невероятной сплоченностью.

Не случайно основным трендом, основным мемом этих дней стали даже не слова «Слава Украине!», а стали те слова, которые раз дались на острове Змеиный: «Русский корабль, иди на…!» Это очень хорошая, очень сильная и знаковая аббревиатура.

Вполне возможно, что затевая эту бойню, эту кровавую игру, Путин хотел просто сделать глобальный подарок свой стране в виде захваченной и присоединенной к ней богатой территории. Скорее всего, это именно так, грубо говоря.

Но увы, я боюсь, что этот геополитический подарочек можно будет положить только на могилу России. Он ей самой уже не понадобиться.

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