Российские миллиардеры прячут свои яхты на Мальдивах, опасаясь санкций Запада

Российские миллиардеры прячут свои яхты на Мальдивах, опасаясь санкций Запада1
- 3.03.2022, 8:46
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Туда прибыла и 88-метровая Nirvana самого богатого человека РФ Владимира Потанина.
Как минимум пять суперъяхт, принадлежащих российским миллиардерам, стоят на якоре или курсируют к Мальдивам, островному государству в Индийском океане, у которого нет договора об экстрадиции с США.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.
Поздно вечером в среду Forbes сообщил, что власти Германии арестовали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции ЕС. Ее стоимость оценивается в $600 млн.
Cуперъяхта Clio, принадлежащая основателю алюминиевого гиганта Русал Олегу Дерипаске, который в 2018 году попал под санкции США, стоит на якоре у столицы Мальдив Мале, свидетельствуют данные MarineTraffic.
Яхта Titan, принадлежащая Александру Абрамову, соучредителю сталелитейной компании Евраз, прибыла к Мальдивам 28 февраля.
В водах Мальдивских островов находятся яхты еще троих российских миллиардеров, в том числе 88-метровая Nirvana самого богатого человека России Владимира Потанина.
США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против РФ.
Запад планирует также ударить по активам богатых россиян.
«Не сомневайтесь: мы заморозим их другие активы тоже. Их яхты и модные автомобили», — заявила 1 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.