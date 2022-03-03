МАГАТЭ: Возле Киева и Харькова обстрелам подверглись ядерные объекты

МАГАТЭ: Возле Киева и Харькова обстрелам подверглись ядерные объекты3
- 3.03.2022, 9:00
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Любой инцидент может привести к серьезным последствиям не только дня Украины.
Война в Украине, куда вторглась российская армия, является первым вооруженным конфликтом на территории с крупными ядерными объектами. Об этом 2 марта в Вене сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэл Гросси, информирует сайт ООН.
Гросси "предупредил, что любой инцидент приведет к серьезным последствиям не только дня народа Украины".
"В воскресенье [27 февраля] Госатом Украины доложил главе МАГАТЭ о том, что ночные удары российских ракет были нанесены в районе территории хранилища радиоактивных отходов в Киеве. Сообщений о повреждении здания или о каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало", – говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили, что 26 февраля "на северо-востоке страны недалеко от города Харькова на аналогичном полигоне был поврежден электрический трансформатор".
"В этом случае также не было каких-либо сообщений о радиоактивном выбросе. На таких объектах обычно хранятся изъятые из употребления радиоактивные материалы и другие низкоактивные отходы из больниц и промышленных предприятий", – рассказали в организации.
Гросси заявил, что "эти два инцидента напоминают об опасности повреждения объектов с радиоактивными материалами с потенциально серьезными последствиями во время вооруженного конфликта".
"Любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов Устава Организации Объединенных Наций, международного права и устава агентства. [...] Ядерная авария может иметь серьезные последствия за пределами страны, в которой она может произойти", – объяснил гендиректор МАГАТЭ.