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МАГАТЭ: Возле Киева и Харькова обстрелам подверглись ядерные объекты

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  • 3.03.2022, 9:00
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МАГАТЭ: Возле Киева и Харькова обстрелам подверглись ядерные объекты

Любой инцидент может привести к серьезным последствиям не только дня Украины.

Война в Украине, куда вторглась российская армия, является первым вооруженным конфликтом на территории с крупными ядерными объектами. Об этом 2 марта в Вене сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэл Гросси, информирует сайт ООН.

Гросси "предупредил, что любой инцидент приведет к серьезным последствиям не только дня народа Украины".

"В воскресенье [27 февраля] Госатом Украины доложил главе МАГАТЭ о том, что ночные удары российских ракет были нанесены в районе территории хранилища радиоактивных отходов в Киеве. Сообщений о повреждении здания или о каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что 26 февраля "на северо-востоке страны недалеко от города Харькова на аналогичном полигоне был поврежден электрический трансформатор".

"В этом случае также не было каких-либо сообщений о радиоактивном выбросе. На таких объектах обычно хранятся изъятые из употребления радиоактивные материалы и другие низкоактивные отходы из больниц и промышленных предприятий", – рассказали в организации.

Гросси заявил, что "эти два инцидента напоминают об опасности повреждения объектов с радиоактивными материалами с потенциально серьезными последствиями во время вооруженного конфликта".

"Любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов Устава Организации Объединенных Наций, международного права и устава агентства. [...] Ядерная авария может иметь серьезные последствия за пределами страны, в которой она может произойти", – объяснил гендиректор МАГАТЭ.

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