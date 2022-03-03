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Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ в Украине

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  • 3.03.2022, 9:11
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Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ в Украине

Расследование будет охватывать период с 2013 года по настоящее время.

Международный уголовный суд в Гааге начинает расследование возможных военных преступлений, совершенных в Украине во время российской агрессии. Об этом сообщил прокурор Карим Хан в Twitter, передает gordonua.com.

"Активные расследования официально начинаются в Украине после получения обращений от 39 государств-участников", – написал он.

Иск государств-членов ускоряет расследование, поскольку прокурору теперь не нужно запрашивать одобрение суда в Гааге, отмечает Reuters.

Как говорится в заявлении Хана, прокуратура начнет сбор доказательств "любых прошлых и настоящих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым лицом". При этом расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время.

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