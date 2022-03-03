Зеленский - о российских солдатах: Заберите этих растерянных детей домой 3 3.03.2022, 9:17

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Президент Украины обратился к россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал россиянам забрать с территории Украины домой в РФ своих военных.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает pravda.com.ua.

"Уверен, вы все видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против россиян, зашедших в украинский город временно. Уверен, если они куда-то и зашли, то только временно - прогоним, с позором, как делают те люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - отметил глава государства.

"Украинцы, каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не подчинят. Даже если они могут нагнать больше людей и больше техники, это ничего для них не меняет. Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор, лютый отпор…", - добавил он.

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