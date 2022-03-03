«Готов сражаться чем угодно»: все больше белорусов едет воевать за Украину

«Готов сражаться чем угодно»: все больше белорусов едет воевать за Украину1
- 3.03.2022, 9:31
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Это мужчины 20-50 лет, которые хотят помочь своим братьям бороться с путинской агрессией.
Пока Александр Лукашенко пытается убедить мир в том, что его вооруженные силы не участвуют в "военной операции" Владимира Путина, а страны Запада обвиняют Минск в сотрудничестве с Кремлем, все больше белорусов едут воевать добровольцами на стороне Украины.
Согласно неофициальным данным, в добровольческих отрядах Украины могут находиться около двухсот белорусских граждан.
Это мужчины 20-50 лет, которые, как говорят они сами, хотят помочь своим братьям-славянам "бороться с путинской агрессией".
Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми из них.
Марш-бросок от Варшавы до Киева
"Я готов сражаться чем придется: с оружием, с ножом, с чем угодно. Здесь решается судьба свободной Украины, свободной Беларуси - безо всякого преувеличения", - говорит доброволец белорусского сопротивления Вадим Прокопьев.
Прокопьев - известный белорусский бизнесмен и оппозиционер, уехавший в Польшу после президентских выборов 2020 года.
В Киеве около полудня, Вадим разговаривает со мной по "Зуму". Он стоит на фоне Майдана Незалежности (Площади Независимости), на его левом рукаве - желтая повязка в поддержку украинцев.
Вадим рассказывает, что решение о поездке в Киев он и его товарищи приняли всего за час: в конце февраля они присоединились к колонне белорусских добровольцев, совершивших марш-бросок от Варшавы до Киева.
"Мы купили несколько очень дешевых автомобилей и молились, чтобы они не развалились по дороге, - вспоминает Вадим. - Дорога была напряженная, мало сна за двое суток, блокпосты, очень старались успеть в Киев".
”На одном из блокпостов у нас обнаружили бронежилеты без пластин, и командир выставил нас под стволы. Мне пришлось пройти знаменитый украинский тест и произнести слово "клубника" с поднятыми руками (клубника по украински - полуниця, считается, что только украинцы могут произнести это слово правильно - прим. Би-би-си).
По словам Прокопьева, среди белорусских добровольцев - мужчины разных возрастов и профессий.
"Кто-то говорит по-белорусски, кто-то - по-русски, но у всех одна цель - помочь Украине", - подчеркивает он.
"Остаться в живых - самое важное для наших парней"
Вадим отказывается назвать свое подразделение, мотивируя это соображениями безопасности.
Он говорит, что пока его роль в Киеве - коммуникационная: "Русская пропаганда беспощадно плодит фейки, наша задача - их устранять".
Главное его оружие сейчас - айфон, при этом он не скрывает, что при необходимости готов взять в руки реальное оружие.
"Чрезвычайно важно, чтобы какой-то ручеек правды достигал ушей наших [белорусских] военных, один смартфон на взвод у них тоже есть, - объясняет Прокопьев. - Единственная тактика для настоящего белорусского патриота, который оказался в этой ситуации, - перейти на сторону Украины. Это сделать легко и безопасно. На этой стороне такие же белорусы. Остаться в живых - самое важное для наших парней".
Вадим Прокопьев подчеркивает, что за приезд в Украину ему никто не платит: "Мы бы отказались от любой оплаты - белорусы и так в долгу перед украинцами".
"Готовимся помогать нашим братьям-украинцам"
Как и Вадим, доброволец Алексей считает, что белорусы с украинцами борются против общего врага.
"Эта война, возможно, станет той войной, что принесет освобождение нам, белорусам, от нашего режима, от нашей внутренней оккупации", - надеется он.
Во время звонка лицо Алексея закрывает черная балаклава. Он просит меня изменить его настоящее имя и голос - в Беларуси у Алексея остались родные (у Би-би-си есть в распоряжении данные, удостоверяющие его личность).
Алексей говорит, что бежал в Украину из-за уголовных дел, заведенных против него в Беларуси на фоне протестов против Александра Лукашенко в 2020 году. Здесь же он попросил политического убежища.
"Украина обещала защищать меня. Теперь я защищаю Украину", - объясняет Алексей свою позицию.
Он говорит, что присоединился к одному из территориальных батальонов, где с 2015 года служил его друг.
"Часть нашей группы уже побывала на выездах, била врага. Мы пока проходим обучение, получаем снаряжение и готовимся помогать нашим братьям-украинцам, мы ждем своей очереди", - добавляет он.
Готовы ли он воевать против своих же соотечественников-белорусов, которые теоретически могут прийти в Украину по приказу белорусских властей в помощь российским войскам?
"Тот, кто пришел воевать против украинцев, не белорус, - твердо отвечает Алексей. - Это предатель, манкурт, сволочь. Настоящие белорусы сражаются сейчас вместе с нашими братьями-украинцами. А то, что кто-то готов убивать украинцев из-за какой-то идеологии, из-за каких-то квартир, колбасы, теплой задницы - это не белорусы, это, простите, просто животные".
Вадим Прокопьев говорит, что получает тысячи писем поддержки от белорусов.
"Огромное количество белорусов хотят быть здесь, логистически это не очень легко. Я уверен, что все свободные белорусы должны сделать все возможное для Украины в этот момент. Нам предстоит помочь украинцам изнутри и помочь самим себе таким же образом".
Рельсовая война
В начале недели в СМИ появились сообщения о партизанских диверсиях на белорусских железных дорогах с целью помешать движению составов военного назначения.
В трех белорусских областях было уничтожено сигнальное оборудование, а железнодорожные пути были заблокированы.
В результате этой операции была нарушена работа нескольких отделений белорусской железной дороги.
2 марта МВД Беларуси заявило, что эти действия [акции на железной дороге] классифицируются как акты терроризма, а инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль органами внутренних дел и внутренними войсками.