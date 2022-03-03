Куда исчез Путин? 8 3.03.2022, 9:35

10,278

Президент РФ уже неделю не появляется в Кремле.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин не появляется в Кремле уже неделю. Обычно вертолеты с президентом РФ видят в небе каждое утро у его резиденции, но после начала вторжения в Украину они исчезли.

Такими наблюдениями поделился советский диссидент и правозащитник Александр Подрабинек, сообщает segodnya.ua.

Он уточнил, что живет в Москве на Садовом Кольце и из его окон виден Кремль. Обычно каждый будний день около 11:00 над домом один за другим с интервалом в несколько минут пролетают два вертолета.

"Они садятся прямо на территории Кремля. В одном из них летит Путин. (Никто не знает, в каком именно!) Часов в пять вечера вертолеты летят обратно. Последнюю неделю вертолеты не летают. Вот факт, а объяснить его каждый может самостоятельно", - написал Подрабинек.

В комментариях под публикацией многие написали, что, скорее всего, Путин уже прячется в бункере за пределами Москвы, поскольку боится расправы за преступления против Украины.

Как Путин готовился к вторжению

Ночью 24 февраля на сайте Кремля появилось видео, на котором президент России Владимир Путин заявил об объявлении войны против Украины. Однако записали его еще 21 февраля, то есть за три дня до вторжения.

Журналисты скачали видео с обращением Путина с сайта Кремля и проверили его данные. Там они обнаружили дату создания – 21 февраля 19:00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».