Германия готова отказаться от российского газа 1 3.03.2022, 9:44

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Страна будет больше полагаться на собственные источники энергии.

Германия должна больше полагаться на собственные источники энергии и стать менее зависимой от российского газа. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

По его словам, перед введением санкций против России Германия и партнеры подготовились на случай прекращения поставок газа из России.

"Речь идет о том, чтобы больше не быть так тесно связанным с Россией... Я вношу закон, который потребует, чтобы операторы хранилищ были заполнены в начале зимы", - сказал Хабек.

Министр сказал, что Германия готова отказаться от российского газа. При этом он добавил, что возможны поставки топлива в страну из США.

"Мы к этому готовы. Могу дать полный план на текущую зиму и лето. Мы приняли меры по борьбе с опустошением хранилищ. Мы будем в порядке. На следующую зиму примем дополнительные меры", - сказал он.

Хабек говорит, что та же ситуация планируется и с запасами угля.

"Создаем резерв, резервный запас, который позволяет нам пережить зиму, даже если цепочка поставок сломается", - объяснил он.

Также в Германии есть и запасы нефти.

"И у нас уже есть запас нефти. Мы также делаем запасы на худший случай, которого пока не произошло, потому что русские поставляют сырье по всему миру", - сказал он.

Хабек уточнил, что Германия старается стать независимой от России, насколько это возможно.

"Мы должны видеть, что мы становимся настолько независимыми, насколько это возможно. Но это не произойдет в одночасье, потому что за последние десять лет мы стали более зависимы от импорта из России. Мы загнали себя в угол, но теперь хотим выбраться из него, и с тех пор, как я стал министром, мы работаем над этим", - отметил политик.

Напомним, что Италия также готовится отказаться от российского газа. Пока ресурса в стране достаточно, но правительство работает над организацией поставок из других стран.

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