Песня про «Байрактар» стала новым хитом в Украине 4 3.03.2022, 9:48

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Беспилотник в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов.

Украинцы создали новую военную песню, посвященную турецкому ударному оперативно-тактическому беспилотнику под названием Bayraktar, который в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов.

В комическом свете авторы осветили то, как неожиданно ВСУ наносит удар по "оркам" из России.

В текст нового военного хита они добавили нарезки из видео, на которых видна работа Bayraktar в деле.

Полный текст песни

"Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар – Bayraktar!

Російські танкісти сховалися в кущі, щоб лаптем посьорбати д*вбані щі

Та трохи у щах перегрівся навар – Bayraktar!

Зі Сходу припхались до нас барани для "восстановления великой страны"

Найкращий пастух баранячих отар – Bayraktar!

Їх доводи всяке озброєння різне, ракети потужні, машини залізні

У нас на всі доводи є коментар – Bayraktar!

Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу

З бандитів російських робить примар – Bayraktar!

Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить

Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Bayraktar!

Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ

Тепер нове слово знає їх цар..."

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