Песня про «Байрактар» стала новым хитом в Украине

Песня про «Байрактар» стала новым хитом в Украине4
- 3.03.2022, 9:48
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Беспилотник в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов.
Украинцы создали новую военную песню, посвященную турецкому ударному оперативно-тактическому беспилотнику под названием Bayraktar, который в течение недели уничтожил не одну колонну техники оккупантов.
В комическом свете авторы осветили то, как неожиданно ВСУ наносит удар по "оркам" из России.
В текст нового военного хита они добавили нарезки из видео, на которых видна работа Bayraktar в деле.
Полный текст песни
"Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини
Та трохи поплавився їх інвентар – Bayraktar!
Російські танкісти сховалися в кущі, щоб лаптем посьорбати д*вбані щі
Та трохи у щах перегрівся навар – Bayraktar!
Зі Сходу припхались до нас барани для "восстановления великой страны"
Найкращий пастух баранячих отар – Bayraktar!
Їх доводи всяке озброєння різне, ракети потужні, машини залізні
У нас на всі доводи є коментар – Bayraktar!
Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу
З бандитів російських робить примар – Bayraktar!
Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить
Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Bayraktar!
Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ
Тепер нове слово знає їх цар..."