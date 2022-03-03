Что происходит на главных направлениях войны в Украине: сводка Генштаба ВСУ 3.03.2022, 9:52

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Российские оккупанты не преуспевают.

Оккупационные войска РФ, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, прибегают к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, передает gordonua.com.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, оккупанты осуществляют перегруппировку и пытаются наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели – захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей – противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник пытается провести наступательную операцию. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки десанта в районе населенного пункта Баловное Николаевской области захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

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