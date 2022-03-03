Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины 5 3.03.2022, 10:01

16,236

«Рельсовая война» ведется также на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей.

Жители Беларуси принялись помогать украинцам противостоять российской агрессии. Люди уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.

Об этом сообщает segodnya.ua.

"Рельсовые партизаны" работают на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей.

В ночь на 2 марта в Столбцах задержали супругов, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.

Днем 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчина 35 лет.

В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало желание белорусов помочь Украине бороться с российскими оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».