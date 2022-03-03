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Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины

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  • 3.03.2022, 10:01
  • 16,236
Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины

«Рельсовая война» ведется также на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей.

Жители Беларуси принялись помогать украинцам противостоять российской агрессии. Люди уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.

Об этом сообщает segodnya.ua.

"Рельсовые партизаны" работают на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей.

В ночь на 2 марта в Столбцах задержали супругов, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.

Днем 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчина 35 лет.

В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало желание белорусов помочь Украине бороться с российскими оккупантами.

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