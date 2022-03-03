Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины

Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины5
- 3.03.2022, 10:01
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«Рельсовая война» ведется также на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей.
Жители Беларуси принялись помогать украинцам противостоять российской агрессии. Люди уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.
Об этом сообщает segodnya.ua.
"Рельсовые партизаны" работают на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей.
В ночь на 2 марта в Столбцах задержали супругов, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.
Днем 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчина 35 лет.
В МВД Беларуси отметили, что причиной этих нападений стало желание белорусов помочь Украине бороться с российскими оккупантами.