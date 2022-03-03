«Очень уставшие, едят раз в день, спят по три часа» 3.03.2022, 10:10

4,854

Родственница работника ЧАЭС рассказала, в каких условиях живут заложники оккупантов.

Работники Чернобыльской атомной электростанции, которых 24 февраля взяли в заложники российские оккупанты, находятся в сложных условиях – спят по три часа, у них заканчивается еда, моющие средства. Об этом рассказала родственница одного из заложников в интервью радиокомпании "Голос Америки", опубликованном 3 марта.

Женщина живет в Германии, но находится на связи с родственником, ставшим заложником российских военных.

"В среду, 23 февраля, смена ЧАЭС, как обычно, отправилась на ночную смену. А утром в четверг мой близкий родственник позвонил по телефону и сказал, что там слышны взрывы и им сказали оставаться на станции", – рассказала Наталья.

Она сообщила, что сейчас на ЧАЭС находится 95 работников станции.

"Вместо 12-ти часов, которые обычно идет смена, они там более 144 часов выполняют свои обязанности. Работы много, то есть времени спать мало, учитывая, что это была ночная смена, а персонала там обычно минимум. Они очень устали, не ели, не спали, даже одежды чистой там нет, мыло, моющие средства заканчиваются, то есть нормальных условий там вообще нет", – отметила женщина.

Она также добавила, что на станции очень холодно. Заложникам приходится работать в зимней одежде. Родственник женщины спит на столе, закутанный в фуфайки.

По словам Натальи, работники ЧАЭС спят поочередно – по три часа.

Женщина также сообщила, что на станции заканчивается еда. Раньше заложников кормили дважды в день, теперь только один. И работники ЧАЭС, и бойцы Нацгвардии, и медперсонал, и оккупанты питаются, по ее словам, в одной столовой.

Наталья рассказала, что все конфеты и печенье, которые были в кабинетах, уже съели.

После того, как на территории ЧАЭС побывали съемочные группы российского телевидения, исчезли работавшие на станции ранее мобильная связь и интернет.

Кроме того, на ЧАЭС большая потребность в специалистах и запчастях для приборов, отметила Наталья.

На территории станции сейчас находится около 300 граждан Украины – нацгвардейцы, медперсонал Славутической городской больницы, пожарные и 4 сталкера, которые попросили убежище, сообщает "Голос Америки".

В Минобороны России 26 февраля заявили о якобы достижении договоренности о совместном обеспечении безопасности на ЧАЭС силами ВДВ России и военнослужащими Нацгвардии. Но Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила по запросу радиостанции, что военная часть охранявшей объект Национальной гвардии была разоружена, а 150 нацгвардейцев находятся в плену.

Критическая ситуация на ЧАЭС и ядерная безопасность в Украине в условиях войны обсуждалась на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 2 марта.

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что накануне получил письмо от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины с просьбой о "немедленной помощи по обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов в стране". Гросси сказал, что они начали консультации по решению этого запроса, сообщает "Голос Америки".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».