Оккупанты просили ненадолго впустить их в Энергодар, чтобы сделать фото на фоне АЭС для отчета 16 3.03.2022, 10:30

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«Потешные войска» Путина воюют ради картинки для начальства.

Российские военные просили впустить их в Энергодар ненадолго, только чтобы сделать фотографии на фоне Запорожской АЭС. После этого пообещали сразу уйти. Им якобы нужен был отчет для руководства, передает "Главред".

"Российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", – сообщил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.

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