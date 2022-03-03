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Оккупанты просили ненадолго впустить их в Энергодар, чтобы сделать фото на фоне АЭС для отчета

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  • 3.03.2022, 10:30
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Оккупанты просили ненадолго впустить их в Энергодар, чтобы сделать фото на фоне АЭС для отчета

«Потешные войска» Путина воюют ради картинки для начальства.

Российские военные просили впустить их в Энергодар ненадолго, только чтобы сделать фотографии на фоне Запорожской АЭС. После этого пообещали сразу уйти. Им якобы нужен был отчет для руководства, передает "Главред".

"Российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", – сообщил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.

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