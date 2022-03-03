В воздушном бою украинский вертолет сбил Ка-52 «Аллигатор» рашистов 5 3.03.2022, 10:37

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Украинского пилота в Киевской области атаковали две боевые машины врага.

Подбитый российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" упал в Киевской области, сообщает УНИАН.

Позже появилась информация, что подбитый российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" - это результат воздушного боя в небе над селом Бабинцы в Киевской области.

Сообщается, что было два вертолета РФ против одного украинского. Результат - на фото.

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