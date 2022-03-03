В России окончательно ликвидируют радиостанцию и сайт «Эхо Москвы» 9 3.03.2022, 10:45

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Решение принял совет директоров.

Большинством голосов совета директоров ЗАО "Эхо Москвы" принято решение о ликвидации радиостанции и сайта "Эхо Москвы".

Об этом сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Ранее радиостанция была отключена от эфира по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор заблокировал его сайт.

Утром в четверг Венедиктов предположил, что совет директоров радио может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радиостанции.

"Эхо Москвы" входит в холдинг "Газпром-медиа". В пресс-службе холдинга Интерфаксу сообщили, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры.

"Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации "Эхо Москвы", совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ радиоканала "Эхо Москвы" и СМИ одноименного электронного периодического издания", - дословно сказано в сообщении пресс-службы.

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