Казахстан заявил о нейтралитете в войне РФ против Украины 9 3.03.2022, 10:57

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Путину не удалось привлечь на свою сторону «союзника» по ОДКБ.

Казахстан заявил о своем нейтралитете в войне России против Украины. Там выступают за урегулирование ситуации путем переговоров.

Об этом сообщает корреспондент издания Tengrinews.kz.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Сената.

2 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с Президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно прийти к согласию по ситуации в Украине путем переговоров", - написал Токаев в Twitter.

Ранее экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев заявил, что со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины. По последним заявлениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметил Мусаев, заметно что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.

Отметим, что Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

Также сообщалось об отказе этой страны в просьбе присоединиться к войне против Украины.

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