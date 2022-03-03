Всемирный банк прекратил все свои программы в России и Беларуси 1 3.03.2022, 11:05

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Страны, участвующие в агрессии против Украины, отрезают от финансов.

Всемирный банк (ВБ) принял решение незамедлительно прекратить все свои программы в России и Беларуси в связи с агрессией против Украины. Об этом говорится в заявлении банка.

ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года.

«С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Беларуси. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Беларуси», — утверждает ВБ.

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