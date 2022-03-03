Белорусским и российским спортсменам запретили выступать на Паралимпиаде даже под нейтральным флагом 2 3.03.2022, 11:17

Вначале им разрешили соревноваться в нейтральном статусе, что вызвало волну недовольства спортсменов из других стран.

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине, сообщается на сайте организации.

Ранее МПК разрешил россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе.

«В последние 12 часов огромное число участников связалось с нами. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях», — сообщили в МПК.

В итоге белорусских и российских спортсменов решили отстранить, чтобы соблюсти основополагающие этические принципы и для сохранения целостности Игр.

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