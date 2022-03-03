Жители Мелитополя вышли на митинг несмотря на стрельбу оккупантов 1 3.03.2022, 11:26

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Безоружные люди пошли на вооруженных рашистов.

Несколько тысяч человек вышли 2 марта на улицы Мелитополя, Запорожская область, чтобы остановить захват города россиянами. Прямую трансляцию в Facebook с митинга вела врач из инфекционной больницы Надежда Дребот, передает gordonua.com.

Множество людей с флагами Украины вышли на улицу, чтоб отстоять свой город. Они выкрикивали украинские лозунги "Слава Украине" и "Украина превыше всего".

В какой-то момент оккупанты отрыли стрельбу. Колона протестующих притормозила, но не остановилась. Дребот на трансляции говорит, что молодежь пошла дальше, несмотря на пальбу.

"Безоружные люди пошли на этих вооруженных орков", – говорит она. Один из протестующих на видео сообщил, что оккупанты подстрелили митингующего. Затем Дребот на видео рассказала, что его забрали машиной, чтобы отвезти в больницу.

Несмотря на обстрелы митинг продолжился. Участники кричали оккупантам "Домой" и пели украинский гимн.

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