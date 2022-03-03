Стали известны потери армии РФ с момента вторжения в Украину

Стали известны потери армии РФ с момента вторжения в Украину3
- 3.03.2022, 11:36
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Генштаб ВСУ озвучил последнюю информацию.
Вторгшиеся на территорию Украины российские войска продолжают нести потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 9000 человек,
танков ‒ 217 ед,
ББМ – 900 ед,
артиллерийских систем – 90,
РСЗО - 42,
средства ПВО – 11,
самолетов – 30 ед (информация уточняется),
вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
автомобильной техники - 374,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Заметим, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.