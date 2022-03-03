«Кто-то готов поделиться диваном, кто-то комнатой» 3.03.2022, 11:43

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Белорусы рассказали, как помогают украинцам на польской границе.

С мая 2021-го минчанка Оксана Букина живет во Вроцлаве. 24 февраля, когда началась война в Украине, девушка сразу решила: просто сидеть дома и читать новости она не может. Она стала помогать беженцам. Количество белорусов, которые в Польше поддерживают бегущих от взрывов и смерти людей, идет на десятки, если не на сотни.

С двумя из них поговорило zerkalo.io.

По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, с начала боевых действий Украину покинуло более миллиона человек.

— В ноябре 2020-го мне с ребенком пришлось спешно убегать из Беларуси. Изначально мы уехали в Киев, где прожили пять месяцев. С собой у нас практически не было вещей, но украинцы нас поддержали. Помню, привела сына в спортшколу, тренер сняла с себя шапку, одела на него и сказала: «Вещи ребенку не покупай, я помогу». — рассказывает Оксана. — Украинцы дарили мне посуду, а к Новому году собрали сыну подарки. Они старались сделать так, чтобы в их стране я чувствовала себя комфортно. Поэтому, когда началась война, моя первая мысль была помочь украинцам.

После переезда Оксана создала чат «Беларуски во Вроцлаве». Женщины обсуждали тут дамские темы. С началом войны девушка написала сообщение и предложила поддержать украинцев. Написала сообщение, в него прикрепила гугл-форму. Записаться и помогать мог любой. Добровольцев собралось столько, что пришлось делать отдельный чат. Ее название — «ДАР (Дворовые активисты за рубежом) Вроцлав».

— Несмотря на то, что все мы живем на мигрантских правах, люди стали писать, что могут принимать беженцев в своих съемных квартирах. Кто-то готов поделиться диваном, кто-то освобождает комнату. Из последних примеров: женщина с ребенком забрала к себе семью с малышом, — перечисляет собеседница. Она живет в одной комнате, украинцы — в другой, — приводит пример Оксана. — Денег у беженцев никто за проживание не берет. Находиться у нас они могут до тех пор, пока спокойно не найдут себе жилье.

«Принять беженцев готова вся Европа — Франция, Италия, Испания, Чехия», — перечисляет Оксана. Фото в редакцию прислала Оксана

Кроме того, продолжает Оксана, белорусы собирают вещи, еду — все это отвозят на границу. А беженцев, наоборот, оттуда забирают. Чат помощи, продолжает собеседница, растет. Параллельно с ним появился еще один — «ДАР водители Польша». Сейчас там белорусы со всей Польши. Оксана — один из координаторов проекта.

— Недавно наши ребята нашли парня-украинца, которому стало плохо по дороге, — рассказывает Оксана. — Переходя погранпереход, он потерял сознание. Ему сделали укол. А потом, как-то так случилось, что он не попал в автобус для беженцев, на котором людей отвозят в лагерь, а пошел по трассе. Мы увидели информацию о нем в соцсетях. Писала его девушка, сообщала, что он пропал. Ей стали отвечать люди, встречавшие его на пути. Говорили, состояние у него было нехорошее. В итоге, наша волонтер поехала его искать и нашла.

Параллельно с чатом Оксана помогает и в лагере для беженцев рядом с пунктом пропуска «Медыка». Сюда она попала через знакомого-белоруса. Тут, говорит, беженцев опрашивают: куда они двигаются, есть ли им, где остановиться. Для тех, кто хочет остаться в Польше, подбирают жилье здесь.

— Когда человек попадает в лагерь, у нас есть 24 часа, чтобы найти для него страну проживания и крышу над головой. Потом он должен уйти, освободив место для другого, — поясняет план работы Оксана. — Я здесь уже двое суток (мы общаемся во 1 марта поздно вечером. — Прим. Zerkalo.io). В среду поеду домой, отдохну. В четверг пойду волонтерить на вроцлавский вокзал: там тоже работают с беженцами. А потом снова приеду сюда.

— Как относятся украинцы, когда узнают, что вы из Беларуси?

— В лагере нас благодарят. Люди знают нашу национальность, но понимают: никто их не бросил, мы готовы оказать им помощь, и это главное, — отвечает Оксана. — Ну, а для меня самая большая радость, когда получается найти жилье для человека. В ночь на вторник к нам попали азербайджанцы, которые жили в Киеве: женщина, ее сын-студент и его одногруппники. До войны женщина владела своей клиникой. Уезжали они так быстро, что забыли документы. Из-за восточной внешности по дороге к границе их принимали за чеченцев, в итоге путь растянулся на четыре дня. Нам удалось найти им программу от немецкого правительства, по которой они смогут жить в Мюнхене. Ребята продолжат учебу, а женщине должны помочь подтвердить диплом. Прощаясь, они нас крепко обнимали.

«Каждый в штабе и руки, и голова»

— По отношению к себе негатива не встречал ни разу, — говорит волонтер Григорий Терентьев, отвечая на вопрос о том, как реагируют украинцы, узнав, что он белорус. — Хотя к нам обращался парень, которого не выпустили из Украины из-за белорусского паспорта. Он отстоял долгую очередь на границе, а во время проверки документов его попросили вернуться в конец. Затем была вторая очередь. И его снова развернули. Кроме того, в чатах я встречаю сообщения типа: «Белорусы, выходите на улицы, сейчас от вас все зависит. Вы убегаете из страны, а мы тут умираем». Есть и другие высказывания, которые накаляют обстановку между людьми. Ничего хорошего это не несет.

Но желания помогать это не отменяет.

До ноября 2020-го парень жил в Бресте. События, последовавшие после августа-2020, привели его в Варшаву. С начала войны молодой человек волонтер инициативы «ДАР». Помимо прочего, ребята помогают людям, которые хотят уехать от войны.

— Параллельно с первой информацией о войне, стали появляться данные о том, что люди покидают Украину. Среди них много и белорусов, которые оказались тут после выборов-2020. Чаще всего — это гражданские, которые не хотят воевать. Для меня было важно им помочь, — объясняет Григорий, почему стал волонтером. — В нашей инициативе горизонтальные связи. Каждый в штабе и руки, и голова. Вчера, например, я мог загружать вещи в фуру, а сегодня утром решал вопросы белорусов, которые хотят покинуть Украину. Документов у них нет. Они мне прислали информацию о себе. Я предал ее дальше. Эти данные верифицируют, и они поступят на погранпереход, чтобы люди прошли границу.

Все свое время, продолжает Григорий, он сейчас отдает волонтерству. «Просыпаюсь, — говорит, — и начинаю решать какие-то вопросы». Остальное поставил на паузу.

— В обычной жизни я занимаюсь социальными проектами — экология, образование. Сейчас я остановил свою деятельность. Нет мотивации. Понимаешь, происходят более глобальные процессы, — рассказывает он, как совмещает работу и волонтерство. — Да и смысл вкладывать свою энергию и время в то, что может быть уничтожено одной ракетой.

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