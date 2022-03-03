Крик о помощи из Харькова 3.03.2022, 11:54

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Жительница города обратилась в международный Красный крест.

Жительница Харькова Елена Знаткова обратилась к международной организации Красного креста в связи с катастрофической ситуацией в городе.

Напомним, что, как сообщили сайту Charter97.org правозащитники из Харькова, город на грани гуманитарной катастрофы. Заканчивается еда, нереально купить лекарства, нет детского питания, средств гигиены.

Харьков постоянно обстреливается «Градами», бомбят, летают российские самолеты, люди боятся выходить на улицы. В городе идут бои. Во многих районах отключены свет и отопление.

Коридор из/в город очень узкий, постоянно обстреливается. Обстреливаются даже машины с продуктами.

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