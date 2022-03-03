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Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области

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  • 3.03.2022, 11:58
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Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области

Колонна врага должна была пройти через мост, но не доехала 20 км.

Военнослужащие 93-й ОМБр разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике в Сумской области. На фото - колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли восстанавливать местных жителей. Не доехали 20 км", - говорится в сообщении.

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