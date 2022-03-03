Украинская железная дорога выделила вагоны-рефрижераторы для вывоза тел солдат РФ 7 3.03.2022, 12:12

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Они могут вместить до 10 тысяч погибших.

"Укрзализныця" предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских военных. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

"Перед "Укрзализныцей" была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть, сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат российской оккупационной армии", – говорится в заявлении.

В настоящее время вагоны находятся на станциях в ожидании полной загрузки. У"крзализныця" разрабатывает регламент движения таких составов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Подчеркивается, что вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых россиян.

"Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ", – уточнили в компании.

Ранее в Генштабе заявили, что за время военного вторжения в Украину войска РФ потеряли 9000 человек.

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