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Украинские бойцы под Киевом оттесняют врага в сторону России

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  • 3.03.2022, 12:20
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Украинские бойцы под Киевом оттесняют врага в сторону России

Продолжается бой в районе Иванкова, Бородянки и Козаровичей.

Вблизи Киева продолжается бой в районе Иванкова, Бородянки и Козаровичей.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"По предварительной информации, ПВО ночью сбили 2 ракеты российских войск над Киевом. Скорее всего, пытались обстрелять район Минобороны", - рассказал Старский.

В столице утром спокойно, однако на окраинах города идут боевые действия. По состоянию на 9:00 бои продолжаются в районе населенных пунктов Бородянка, Козаровичи и Иванкова.

По его словам, вчера россияне пытались захватить Иванков, но сейчас в населенном пункте уже можно наблюдать сгоревшую технику противника.

"Сейчас в районе Иванкова украинские войска оттесняют врага в сторону России. Уже нельзя сказать, что он занят, за него сейчас идут бои", - добавил пресс-офицер.

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