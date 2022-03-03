Российский АвтоВАЗ останавливает производство 3.03.2022, 12:48

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Из-за санкций предприятие осталось без комплектующих.

Российский АвтоВАЗ с 5 марта останавливает выпуск машин на обоих сборочных предприятиях из-за дефицита комплектующих. Оказалось, что полностью локализованных моделей нет даже у АвтоВАЗа.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание За Рулем.

"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников АвтоВАЗ принял следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", — сообщает пресс-служба компании.

В АвтоВАЗе заявляют, что прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Интересно, как это у них получится – большинство автопроизводителей сворачивают свою деятельность в России. Поэтому, рассчитывать на исчезновение дефицита комплектующих было бы наивным.

Отметим, что проблемы с нехваткой жгутов проводов испытывают заводы Volkswagen, BMW и Porsche в Германии, поскольку эти компоненты поставлялись из Украины.

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