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Мэр Мариуполя: Российские фашисты создают в городе гуманитарную катастрофу

  • 3.03.2022, 12:57
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Мэр Мариуполя: Российские фашисты создают в городе гуманитарную катастрофу

Разрушена критически важная инфраструктура.

Мэр украинского Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе, который блокируют российские войска, началась гуманитарная катастрофа. Его обращение опубликовал сайт «Сегодня»:

— Сегодня российские фашисты создают гуманитарную катастрофу в нашем городе.

Эти подонки не нашли другого способа сломить нас. Они препятствуют поставкам и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей.

Они препятствуют поставкам продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно, в течение семи дней, они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей.

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