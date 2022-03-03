В Сумской области ВСУ потеснили захватчиков и взяли под контроль госграницу Украины 2 3.03.2022, 13:00

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За сутки российским войскам не удалось продвинуться ни на одном из участков.

Пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Восьмой день героического Национального сопротивления! Начнем с новости-молнии! 2022 год… На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы. Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - отмечает он.

"Вторая хорошая новость - российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. С каждым выстрелом и приказом эта скамья продлевается, а сроки наказания увеличиваются.

Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, потерпевший удар российскими ракетами. к сожалению, будет не одна страница", – добавляет Данилов.

Относительно общей ситуации. По словам Данилова, за сутки российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.

Руководство Беларуси все больше фиксируется как руководство государства-террориста ерефии. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.

"Осознав провал своего плана "Барбаросса - 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактике, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных российских обстрелов жилых кварталов крупных городов", - добавляет он.

По оценкам секретаря СНБО, самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!

"Город Киев продолжает героически держать оборону. Продолжаются меры по обнаружению и уничтожению ДРГ оккупанта. Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем все более мотивированы. И еще одно важное событие прошедших суток - подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа о создании Координационного штаба и социальных вопросов. Ни один украинец не будет оставлен в беде. Помощь получают все, кто в ней нуждается. Слава Украине и смерть врагам!", - резюмирует Данилов.

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