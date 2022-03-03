Добро пожаловать за «железный занавес»: мощное обращение украинцев к жителям России 5 3.03.2022, 13:05

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Российская экономика умрет в течение нескольких месяцев, а саму страну ждет полная изоляция.

Организация «Вокс Україна» опубликовала мощное обращение украинцев к жителям России:

— Простые россияне, вот, что Путин сделал лично для каждого из вас:

Вы попали в учебники истории. Все как один. Сопротивление войне внутри Германии во время второй мировой войны изучают только ученые-историки. В учебниках описаны агрессия и военные преступления. Вы уже там. Ваши дети — тоже. Даже те, которые родились только вчера. Или родятся завтра.

Ваш народ тосковал по Советскому Союзу? Добро пожаловать за «железный занавес». То, что начиналось как санкции, уже стало полной изоляцией. Россия — страна-изгой на долгие годы. Ваш всенародно избранный президент превратил традиционно нейтральные страны в активных участников союзов. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза. Монако накладывает санкции на имущество ваших богатеев. Швеция и Финляндия вступают в НАТО. И вовсе не от страха. Боятся сильных, а не Россию. Россию игнорируют и закрывают границы.

Если вы умудритесь выехать за границу, скорее всего вам не будут рады. Ни в одной приличной стране мира. Некоторые Шенгенские страны уже отказались выдавать визы гражданам РФ. Полный отказ вполне возможен. Но для вас это неактуально. Во-первых, некоторые страны уже закрыли небо для вашей авиации, другие могут сделать это в любое мгновение. Во-вторых, на поездки нужны деньги. Прямо сейчас десятки тысяч ваших сограждан не могут вернуться домой. Они за границей, карты не работают, самолеты не летают. Помогут местные? Давайте честно. Русских туристов не любили нигде. Вас терпели, пока вы тратили деньги. Так вот, их будет меньше.

Вы будете хуже кушать. И дело вовсе не в том, что импортных продуктов не будет. Дело в том, что санкции союзников Украины задушат экономику РФ. Экономика РФ умрет не мгновенно, а за несколько месяцев. Вы успеете оценить. Очереди в банкоматах, пиковый курс доллара больше 150 рублей, подорожавшие продукты, очереди в магазинах. Это только начало. Дорожают и лекарства. Многих импортных просто не будет, поэтому будут дорожать и ваши.

Роскошью становится и хорошее образование. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов. Пока неясно, так ли это. Но правда же, очень легко поверить? Вас не хотят видеть нигде. Это не изменится быстро. Это на годы.

Spotify, Netflix… Вы не сможете там ничего купить. Потому что Visa и MasterCard отзывают лицензии у ваших банков. Некоторые из вас уже не могут оплатить подписки. Дело в том, что выпустившие их карты банки работали с международными сервисами через другие российские банки. Так вот, те угодили под санкции. Забудьте слова iHerb, Next, Asos, Amazon, да и многие другие. Во-первых, карты. Во-вторых, доставка в Россию. Вы мечтали об СССР. Советскому человеку все это чуждо.

«Хотим напомнить: деньги нужно хранить в рублях. В куче рублей их никто искать не станет». Это больше не шутка. Россию отключили от системы переводов SWIFT. То есть валютная выручка не может зайти в страну. Крупнейшие транспортные компании мира отказываются работать с вашей страной. Европа может отказаться даже от самого святого — ваших нефти и газа. С вами никто не хочет сотрудничать. Себе во вред? Ничуть не бывало, на Россию приходится всего 2% мирового ВВП. Скоро будет приходиться намного меньше. Резервы вашего Центробанка заморожены за границей. Но на курс рубля все это может и не повлиять. В СССР доллар стоил меньше одного рубля. Но купить валюту вы не сможете, ее просто не будет.

Автоконцерны прекращают производство на своих российских заводах и поставки в вашу страну. Вы не получите технологий, вы не получите автомобилей. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, другие ведущие производители просто не будут поставлять свои машины в Россию. Граждане СССР получали разрешения и стояли в очереди, чтобы купить ВАЗ. В очереди приходилось стоять годами.

С импортными товарами вообще будет очень плохо. В СССР джинсы можно было купить у фарцовщиков. В зависимости от модели джинсы стоили 120-180 рублей. В позднем СССР джинсы продавались в официальных магазинах. По 100 рублей. Хорошей зарплатой в советские времена считалась любая выше 200 рублей. Да, в России шьют джинсы. А смогут шить и дальше без импорта? В СССР так называемую «фирму» возили, в основном, моряки. Многие страны мира уже закрыли доступ в свои порты российским судам. То есть контрабанда будет проблемой.

Понятно, что разберутся. Но если за джинсы придется выложить ползарплаты, кто сможет купить iPhone? Программа импортозамещения, которую ваша страна пропагандирует с 2014 года, не выполнена. Триллионы рублей потратили, но отказаться от поставок из-за границы не получается. В общем, вы будете кушать хуже и меньше. Добавьте армию, воюющую на враждебной территории. Солдат нужно кормить, иначе они умрут не от пуль.

Все будет «Вконтакте». Нелюбовь России и глобальных социальных сетей взаимна. Facebook, TikTok и другие сети блокируют пропагандистские каналы российских государственных СМИ. Россия в ответ ограничивает трафик. Все громче звучат предложения российских политиков вообще заблокировать, например, Facebook. Вас не хотят слышать. Да и не факт, что вам есть что сказать.

У фрилансеров — катастрофа. Многие иностранные компании попросту отказываются работать с россиянами. И помните о картах? Если ваша карта еще работает, значит ваш банк еще не в санкционном списке. PayPal? Закончился. Компания запретила вывод на карты российских банков.

Российский большой спорт мертв. Футбольные сборные и клубы не смогут принимать участие в соревнованиях ФИФА и УЕФА. Да и без этого с вами мало кто хочет играть. Футбольные сборные Англии, Польши, Швеции… Это неполный список тех, кто прямо заявил, что не будет играть со сборной России. Зачем они так? А вы захотели бы играть со сборной Германии в 1946 году?

Премьеры новых зарубежных фильмов? Дома. Через ВПН. Если получится, то торренты. Вслед за компанией Walt Disney, студия Warner Bros отменила в России прокат «Бэтмена». В связи с ситуацией в Украине Sony Pictures также отменяет премьеры фильмов в России. Топовые студии просто не хотят показывать вам фильмы. Выход своих фильмов в прокат в России остановил и Paramount.

Вы хотели вернуть СССР. Вы его вернули. Но у СССР была пусть и уродливая, перекошенная, но экономика. У России экономики уже нет. И не будет. Ответьте на простой вопрос: Россия напала на Украину, чтобы что?

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