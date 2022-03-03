Украинские ПВО сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в районе Волновахи

Украинские ПВО сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в районе Волновахи4
- 3.03.2022, 13:17
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Самолет проводил варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города.
Подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Минус один. Только что, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города. Слава Украине! Мы победим!", - говорится в сообщении.