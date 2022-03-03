Журналисту Олегу Груздиловичу дали полтора года колонии 3.03.2022, 13:23

Груздилович — один из известнейших белорусских журналистов, его стаж насчитывает почти 40 лет.

Журналисту Олегу Груздиловичу дали полтора года колонии. Такой приговор вынес сегодня суд Советского района Минска. Олега Груздиловича сначала задержали 16 июля, во время погрома минского офиса «Радые Свабода», он отсидел тогда 10 суток. 23 декабря его задержали повторно, сообщает «Радые Свабода».

Суд над ним начался вчера. Бывшего журналиста «Радые Свабода» обвиняли в трех эпизодах участия в «массовых беспорядках» во время протестов против фальсификации выборов 2020 года и насилия (статья 342). Прокурор потребовал наказать Груздиловича сроком в 1,5 года заключения в колонии общего режима.

Также Груздиловичу предъявили иск на 56 тысяч рублей.

Журналиста вчера допросили по каждому эпизоду: где находился и что делал в даты, предъявленные в обвинении. Олег ответил, что 16 августа 2020 года имел аккредитацию МИД Беларуси в качестве корреспондента «Радио Свобода» и был в жилетке с надписью «Пресса», а 11 и 18 октября работал как внештатный журналист «Народной воли», выполнял свою работу, так как с конца августа МИД лишил свободовцев аккредитации.

Свидетелем на процессе вчера выступил редактор «Народной воли» Иосиф Середич, который рассказал суду, что Олег выполнял редакционное задание по освещению событий.

Олег Груздилович — один из известнейших белорусских журналистов. Его стаж насчитывает почти 40 лет.

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