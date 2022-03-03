«1998 год умножайте на три»: Дерипаска спрогнозировал жесточайший кризис в России

«1998 год умножайте на три»: Дерипаска спрогнозировал жесточайший кризис в России18
- 3.03.2022, 13:29
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Первым шагом к стабилизации экономики должен быть мир.
Один из самых влиятельных российских бизнесменов Олег Дерипаска прогнозирует в России жесточайший кризис минимум на три года из-за событий в Украине, сообщает zn.ua.
Такой прогноз Дерипаска озвучил в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
"Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: "опустят железный занавес или не опустят?", железный занавес уже опустили. Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», - сказал бизнесмен.
Дерипаска пояснил, что за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.
Однако, в любом случае, подчеркивает он, первый шаг к стабилизации ситуации должен быть мир.
"Нужно будет заново открывать этот занавес. Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население", - сказал Дерипаска.
Дерипаска также отметил, что жесточайшие санкции коснутся и простого населения РФ.
"Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население - ред.) ни в чём не виновато", - высказал мнение российский бизнесмен.