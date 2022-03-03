Украинские защитники сожгли еще две колонны военной техники РФ 3.03.2022, 13:33

7,138

Одна была уничтожена в Черниговской области, вторая — на границе Сумской и Полтавской.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в страну, передает УНИАН.

Кроме того, сообщается, что под Волновахой украинская противовоздушная оборона сбила российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Его пилоты больше не будут обстреливать мирное население и инфраструктуру города.

На Черниговщине наши защитники сожгли целую колонну вражеской техники. Она уже никуда не доедет. Еще одна российская колонна сгорела в селе Московский Бобрик на Сумщине, неподалеку от границы с Полтавской областью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».