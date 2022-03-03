Белорусы Львова — украинцам: Мы готовы отразить наступление врага 5 3.03.2022, 13:42

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Белорусская диаспора выступила с обращением.

Белорусы, живущие в украинском Львове, сегодня собрались вблизи университета имени Ивана Франко. Они заявили, что остаются и будут поддерживать Украины, пишет сайт lmn.in.ua.

— Мы не уехали, будем с вами в эти трудные времена. Мы занимаемся волонтерством. Мы пошли в ряды Территориальной обороны и патрульной службы. Мы работаем на фронте информационной войны. Сдаем кровь, собираем лекарства, вещи, деньги для Вооруженных Сил Украины. Вяжем сетки и делаем «бандеровские смузи». Мы здесь, мы с вами и готовы отразить наступление врага.

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