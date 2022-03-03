Наталья Радина: Разделяйте режим Лукашенко и нас, белорусов 2 3.03.2022, 14:04

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Наталья Радина

Белорусские добровольцы воюют за Украину от Николаева до Чернигова.

В Варшаве каждый день проходят акции в поддержку борющейся Украины. На митинге, который вчера прошел возле здания представительства Еврокомиссии, выступали известные польские политики, украинские общественные деятели. Выступила и главный редактор белорусского сайта Charter97.org Наталья Радина:

— Уважаемые друзья. Меня зовут Наталья Радина. Я — главный редактор сайта «Хартия’97». Это независимый портал, который работает почти 30 лет. Мои журналисты и лично я сидели в тюрьмах. Основатель нашего сайта был убит в Беларуси. Все время мы боролись за свободу своей страны и свободу Украины.

Мы всегда поддерживали все революции, которые были в Украине. На Майдане гибли также и белорусы. Сейчас мы всем сердцем с вами. Поймите нас. Мы делаем все что можем. Сегодня я разговаривала с белорусскими добровольцами, они из разных сторон мира едут сегодня через Польшу в Украину, чтобы воевать за свободу вашей страны.

Знаю, что сейчас уже много белорусов, которые воюют в Украине от Николаева до Чернигова. Большая группа, сейчас формируется батальон под Киевом. Люди воюют, люди готовы погибать за свободу Украины. Пожалуйста, помните об этом. И хочу попросить вас разделяйте: режим Лукашенко и его хунту и нас, белорусов, потому что мы с вами.

Я верю, я знаю, я уверена, что и Беларусь восстанет. Мы добьемся своей свободы. Белорусы, если вы есть, я вижу бело-красно-белые флаги, в 2020 году мы показали, что мы нация, что мы готовы бороться за свободу. Это надо доделать. Надо добиться сегодня этой свободы. Белорусы и украинцы, мы вместе. Мы вместе за нашу и за вашу свободу. Слава Украине! Жыве Беларусь!

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